Мото ДТП у Києві, після аварії некерований байк пролетів півкілометра. ВІДЕО

Наслідки аварії про яку далі мова, без перебільшення, аж надто страшні. На столичній вулиці Борщагівський з керуванням не впорався мотоцикліст. Він їхав разом з пасажиркою і очевидно – дуже швидко. В якусь мить, кажуть очевидці, байкер не впорався з керуванням. Людей викинуло на зелену зону прямісінько у дерево, а мотоцикл проїхав без пілота ще приблизно пів кілометра. Подробиці з місця події – у сюжеті.

Оператор - М.Шинкар

Телеканал ЧП.INFO