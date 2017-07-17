Мото ДТП у Києві, після аварії некерований байк пролетів півкілометра. ВІДЕО
Мото ДТП у Києві, після аварії некерований байк пролетів півкілометра. ВІДЕО
Наслідки аварії про яку далі мова, без перебільшення, аж надто страшні. На столичній вулиці Борщагівський з керуванням не впорався мотоцикліст. Він їхав разом з пасажиркою і очевидно – дуже швидко. В якусь мить, кажуть очевидці, байкер не впорався з керуванням. Людей викинуло на зелену зону прямісінько у дерево, а мотоцикл проїхав без пілота ще приблизно пів кілометра. Подробиці з місця події – у сюжеті.
Оператор - М.Шинкар
|
17.07.2017 | 20:15
|
17.07.2017 | 20:00
|
17.07.2017 | 19:45
|
17.07.2017 | 10:40
|
17.07.2017 | 09:32
|
17.07.2017 | 08:53
|
16.07.2017 | 22:30
|
16.07.2017 | 22:00
|
16.07.2017 | 21:30
|
16.07.2017 | 21:00
|
16.07.2017 | 20:30
|
16.07.2017 | 20:00
|
16.07.2017 | 19:30
|
15.07.2017 | 22:30
|
15.07.2017 | 22:00
|
15.07.2017 | 21:30
-
- 1 з 806
- ››