У Маріуполі хлопчик 10 років ледь не задушив себе ременем безпеки. ВІДЕО
У Маріуполі хлопчик 10 років ледь не задушив себе ременем безпеки. ВІДЕО
У Маріуполі 10-ти річний хлопчик заплутався у ременях безпеки, сильно здавив ними шию та впав у кому. Лікарі кажуть, його стан досі важкий.
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