Сотні людей у Дніпрі залишилися без телефонного зв’язку. ВІДЕО
Сотні людей у Дніпрі залишилися без телефонного зв’язку. ВІДЕО
Понад 300 людей у Дніпрі залишилися без телефонного зв’язку. І все не через погоду, чи невчасну сплату послуг, а через підприємливих крадіїв. Двоє зловмисників залізали до люків та вирізали метри телефонних дротів. Опісля чоловіки планували витягти із середини кабелю мідний стрижень і здати його у пункті прийому брухту. Втім їх обох правоохоронці затримали на гарячому.
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