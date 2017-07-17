У Києві в ДТП з трьома вантажівками загинув чоловік. ВІДЕО
У Києві в ДТП з трьома вантажівками загинув чоловік. ВІДЕО
Водій фури намагався об’їхати аварійну стоянку. Однак, такий маневр призвів до страшної ДТП. В аварію потрапило три вантажівки. Під час обгону КРАЗа, в її задню частину врізався МАЗ. Одразу після удару водій МАЗа намагався звернути та зупинити автівку, натомість з’їхав у кювет. За інерцією, від удару КРАЗ рушив з місця. Саме в той час, коли водій лагодив автомобіль. Тоді КРАЗ і притис свого водія до вантажівки-тягача, що стояла попереду.
Не тільки це. Також в огляді ДТП дивіться про таке….
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