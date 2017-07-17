У столиці розшукують розбійників, які вчинили вже сьомий напад. ВІДЕО
У столиці розшукують розбійників, які вчинили вже сьомий напад. ВІДЕО
У столиці розшукують зловмисників, які вчинили вже сьомий розбійний напад. Чоловіки заходять до інтернет-кафе та обмінників, одразу стріляють і вимагають гроші. І хоча розбійники вже неодноразово потрапляли в об’єктив камери відеоспостереження, впізнати їх та затримати поки що так і не вдалося. Вони добре маскуються – нападають у темному одязі із масками на обличчях. Прикривають і голови, аби неможливо було розрізнити колір волосся. Вони не гребують ні малою, ні великою здобиччю, забирають все. За підрахунками поліцейських чоловікам вдалося збагатитися на 80 000 гривень.
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