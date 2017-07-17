В Україні патронатні вихователі допомогли вже 100 дітям. ВІДЕО
В Україні патронатні вихователі допомогли вже 100 дітям. ВІДЕО
За 7 років сімейний патронат в Україні допоміг уже сотні дітлахів не потрапити до інтернатів. 32 дитини повернулися до рідних біологічних батьків. Стільки ж усиновили. Більше дивіться у сюжеті.
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