Ув’язнених на непідконтрольних територіях заганяють у трудове рабство. ВІДЕО

Таку інформацію оприлюднила у своєму звіті «Східна правозахисна група». За її даними, людям у виправних колоніях майже нічого не платять. Весь же основний прибуток іде на фінансування, так званих ЛДНР. Правозахисники кажуть – на волю навіть не випускають людей, термін ув’язнення яких вийшов. Їх продовжують тримати у колоніях і змушують працювати далі.

Телеканал ЧП.INFO