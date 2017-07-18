Житель Луганщини приєднався до Програми СБУ «На тебе чекають вдома». ВІДЕО

Житель Луганщини приєднався до Програми СБУ «На тебе чекають вдома». ВІДЕО

04:00 18.07.2017

Колишній бойовик так званої «ЛНР» повернувся до нормального життя завдяки співробітникам Служби безпеки України та Програмі «На тебе чекають вдома».

У червні 2014 року мешканець Лисичанського району Луганщини отримав через соціальну мережу «ВКонтакте» пропозицію від бойовиків приєднатися до одного із незаконних збройних формувань.

Згодом чоловік усвідомив свою помилку, добровільно залишив лави НЗФ та виїхав до анексованого Криму, де переховувався від правоохоронних органів України.

Дізнавшись від своєї матері про Програму СБ України «На тебе чекають вдома», наприкінці червня 2017 року він добровільно повернувся на територію України та звернувся до СБУ.

Обставини участі чоловіка у незаконних збройних формуваннях так званої «ЛНР» перевіряються у рамках кримінального провадження. Учасник Програми в оточенні рідних очікує на рішення суду.

За матеріалами прес-центру СБУ

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