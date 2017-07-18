Стрілянина у Вінниці: затримали грабіжників ювелірки. ВІДЕО

Жага до легких грошей, схоже, затьмарює свідомість. Троє чоловіків серед білого дня прямісінько у центрі Вінниці зухвало увірватися до ювелірного магазину. Все як в американських фільмах - Спочатку в приміщення забіг один із криками «Усім на землю – пограбування», мав із собою пістолет. І коли побачив, що йому на перешкоді став охоронець, вистрілив чоловікові в живіт. Одразу після цього забігли й інші двоє…

Телеканал ЧП.INFO