У Запоріжжі чоловік мало не вбив жінку із травматичного пістолета. ВІДЕО

Конфлікт У Запоріжжі закінчився стріляниною. Чоловік з дружиною спокійно сиділи на лавці неподалік зупинки громадського транспорту. Те, що згодом станеться на їхніх очах, вріжеться у пам’ять надовго. Більше у сюжеті.

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