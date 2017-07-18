У Запоріжжі чоловік мало не вбив жінку із травматичного пістолета. ВІДЕО
У Запоріжжі чоловік мало не вбив жінку із травматичного пістолета. ВІДЕО
Конфлікт У Запоріжжі закінчився стріляниною. Чоловік з дружиною спокійно сиділи на лавці неподалік зупинки громадського транспорту. Те, що згодом станеться на їхніх очах, вріжеться у пам’ять надовго. Більше у сюжеті.
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