На виїзді з Києва зіткнулись три вантажівки. ВІДЕО

Водій фури намагався об’їхати аварійну стоянку. Та такий маневр призвів до страшної ДТП. В аварію потрапило три вантажівки. Під час обгону зламаного КРАЗа, в її задню частину врізався МАЗ. Одразу після удару водій МАЗа намагався звернути та зупинити автівку, натомість з’їхав у кювет. За інерцією, від удару КРАЗ рушив з місця. Саме в той час, коли водій лагодив автомобіль. Тоді КРАЗ і притиснув свого водія до вантажівки-тягача, що стояла попереду.

Оператор – М.Шинкар

Телеканал ЧП.INFO