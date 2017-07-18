На виїзді з Києва зіткнулись три вантажівки. ВІДЕО
На виїзді з Києва зіткнулись три вантажівки. ВІДЕО
Водій фури намагався об’їхати аварійну стоянку. Та такий маневр призвів до страшної ДТП. В аварію потрапило три вантажівки. Під час обгону зламаного КРАЗа, в її задню частину врізався МАЗ. Одразу після удару водій МАЗа намагався звернути та зупинити автівку, натомість з’їхав у кювет. За інерцією, від удару КРАЗ рушив з місця. Саме в той час, коли водій лагодив автомобіль. Тоді КРАЗ і притиснув свого водія до вантажівки-тягача, що стояла попереду.
Оператор – М.Шинкар
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