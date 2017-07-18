У Києві батько під час нічної пиятики одним ударом вбив сина. ВІДЕО

У Києві батько під час нічної пиятики одним ударом вбив сина. ВІДЕО

10:22 18.07.2017

До чергової частини Дарницького управління поліції надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Лариси Руденко виявили тіло чоловіка із ознаками насильницької смерті. На адресу негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції.

На місці події працівники поліції встановили, що вночі батько із сином розпивали алкогольні напої та між ними стався конфлікт. У результаті старший чоловік схопив кухонного ножа та вдарив ним сину у живіт.

Затриманий 66-річний чоловік у скоєному зізнався, але пояснити свій вчинок не зміг. Із помешкання поліцейські вилучили кухонний ніж зі слідами бурого кольору та направили на експертизу.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зараз проводяться необхідні слідчі дії.

Затриманому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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