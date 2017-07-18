У Києві затримано вбивцю жінки, яка вважалась зниклою безвісти. ВІДЕО

Зловмисником виявився співмешканець загиблої, провину якого вдалося довести, провівши ряд слідчо-оперативних заходів. Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Йому загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.

Наприкінці червня 2017 року до чергової частини Оболонського управління поліції від місцевого мешканця надійшло повідомлення про те, що під час збору грибів у Пуща-Водницькому лісі він натрапив та тіло людини. За вказаною адресою терміново прибула слідчо-оперативна група.

На місці події правоохоронці виявили тіло невідомої жінки, яке через значні гнилісні зміни неможливо було впізнати. Для встановлення причини смерті тіло загиблої направили на судово-медичну експертизу.

Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

На початку липня до Баришівського відділу поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУНП у Київській області звернулася жінка із заявою про зникнення її 33-річної доньки. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Оперативні працівники встановили, що зникла жінка проживала спільно із громадянським чоловіком в орендованій квартирі у Києві. Під час спілкування із правоохоронцями чоловік спочатку повідомив, що востаннє розмовляв зі співмешканкою телефоном і не знає, де вона зараз. Але зрештою зізнався, що вбив її у столичному лісі.

Коли ж оперативні працівники Баришівського відділу поліції прибули на місце, куди вказав підозрюваний, то не виявили ані тіла загиблої, ані інших слідів злочину. Після цього правоохоронці доставили чоловіка до Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві для подальшого розслідування.

«Провівши ряд невідкладних слідчих дій та звіривши покази підозрюваного, було встановлено, що знайдене напередодні у Пуща-Водницькому лісі тіло, належить саме тій жінці, у вбивстві якої зізнається чоловік», – розповів начальник відділення слідчого відділу Оболонського управління поліції Дмитро Баранчук.

Зі слів чоловіка, між ним та співмешканкою сталася сварка через ревнощі посеред вулиці. Він намагався піти, але жінка його наздоганяла, і в результаті вони опинилися у Пуща-Водницькому лісі.

Там чоловік декілька разів вдарив свою співмешканку по голові. Переконавшись, що вона мертва, вирішив приховати злочин. Він повернувся до міста і купив вапно, яким засипав тіло жінка, в надії позбутися його. Після цього поїхав додому у Баришівку.

Наразі 35-річному уродженцю Київської області повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За скоєння тяжкого злочину чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років тюремного ув’язнення.

На період досудового слідства зловмисник перебуватиме у слідчому ізоляторі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві