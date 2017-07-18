Одна людина загинула та троє поранені під час ДТП на Буковині. ВІДЕО

Одна людина загинула та троє поранені під час ДТП на Буковині. ВІДЕО

14:00 18.07.2017

Напередодні, о 20:25 до Служби порятунку найшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у місті Чернівці на вул. Галицький Шлях. Для надання допомоги на місце події було направлено пожежно-рятувальні підрозділи Управління ДСНС України у Чернівецькій області.

Прибувши за викликом, рятувальники побачили, що у результаті зіткнення двох автівок – мікроавтобуса «Mersedes Sprinter» і рейсового автобуса «Van Hool» – рейсовий автобус з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом, а водія «Mersedes Sprinter», за кермом якого перебував 43-річний житель міста Чернівці, було викинуто на проїжджу частину та притиснуто автомобілем. Чоловіка забрали лікарі швидкої медичної допомоги, однак врятувати життя йому не вдалося.

В іншому автобусі сполученням м. Аахен (Німеччина) – м. Кишинів (Молдова) перебувало 56 людей, усі громадяни Молдови. Пасажири та травмована стюардеса змогли самі покинути авто, а двох водіїв у результаті ДТП було затиснуто всередині салону.

Рятувальники за допомогою спеціального інструменту розтиснули потерпілих із автобуса та передали медикам. Усіх 3-ох травмованих госпіталізували у Чернівецьку обласну клінічну лікарню. Після цього надзвичайники розпилили та прибрали дерево, з яким зіштовхнувся рейсовий автобус, і здійснили змив паливно-мастильних матеріалів з проїжджої частини.

Всього для надання допомоги від Управління ДСНС України у Чернівецькій області залучалося 3 одиниці техніки та 10 рятувальників.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Чернівецькій області

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