СБУ затримала у зоні АТО двох інформаторок терористів. ВІДЕО
СБУ затримала у зоні АТО двох інформаторок терористів. ВІДЕО
Інформаторську мережу одного із бандформувань так званої «ДНР» викрила у районі проведення антитерористичної операції Служба безпеки України.
Співробітники спецслужби затримали двох поплічниць терористів, які збирали та передавали бойовикам інформацію про переміщення та місця дислокації військової техніки і особового складу сил АТО.
Затримані зізналися у сприянні діяльності незаконних збройних формувань так званої «ДНР». Їм повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
За матеріалами прес-центру СБУ
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