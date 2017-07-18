У Чернівцях рейсовий автобус з пасажирами потрапив у серйозну ДТП. ВІДЕО

Якихось 300 кілометрів залишалося до рідної домівки пасажирам рейсового автобуса. Вони їхали з Німеччини до Молдови, транзитом через Україну. Аж раптом, на виїзді з Чернівців їхній автобус протаранив бус «Mersedes Sprinter». У салоні автобуса на момент аварії було 56 пасажирів, усі громадяни Молдови, ніхто з них серйозно не травмувався. Обох водіїв рейсового автобуса та стюардесу шпиталізували медики. Врятувати життя кермувальника мікроавтобуса «Mersedes Sprinter» не вдалося. Він загинув у кареті швидкої.

Телеканал ЧП.INFO