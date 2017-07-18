На Донбасі СБУ затримала жінок, які «зливали» інформацію терористам. ВІДЕО

На Донбасі СБУ затримала жінок, які «зливали» інформацію терористам. ВІДЕО

20:15 18.07.2017

А тим часом служба безпеки України затримала інформаторів терористів. Ось цих двох жінок. Вони, кажуть в СБУ, працювали в зоні антитерористичної операції, але на ворога. Збирали інформацію про переміщення та місця дислокації військової техніки і особового складу сил АТО та передавали збройному формуванню так званої ДНР. Тепер же затримані у скоєному нібито розкаюються.

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