На Донбасі СБУ затримала жінок, які «зливали» інформацію терористам. ВІДЕО

А тим часом служба безпеки України затримала інформаторів терористів. Ось цих двох жінок. Вони, кажуть в СБУ, працювали в зоні антитерористичної операції, але на ворога. Збирали інформацію про переміщення та місця дислокації військової техніки і особового складу сил АТО та передавали збройному формуванню так званої ДНР. Тепер же затримані у скоєному нібито розкаюються.

Телеканал ЧП.INFO