На Донбасі СБУ затримала жінок, які «зливали» інформацію терористам. ВІДЕО
На Донбасі СБУ затримала жінок, які «зливали» інформацію терористам. ВІДЕО
А тим часом служба безпеки України затримала інформаторів терористів. Ось цих двох жінок. Вони, кажуть в СБУ, працювали в зоні антитерористичної операції, але на ворога. Збирали інформацію про переміщення та місця дислокації військової техніки і особового складу сил АТО та передавали збройному формуванню так званої ДНР. Тепер же затримані у скоєному нібито розкаюються.
|
18.07.2017 | 19:50
|
18.07.2017 | 19:00
|
18.07.2017 | 14:00
|
18.07.2017 | 10:22
|
18.07.2017 | 07:12
|
18.07.2017 | 06:45
|
18.07.2017 | 06:30
|
18.07.2017 | 04:00
|
18.07.2017 | 01:00
|
17.07.2017 | 23:30
|
17.07.2017 | 23:15
|
17.07.2017 | 22:45
|
17.07.2017 | 22:15
|
17.07.2017 | 21:45
|
17.07.2017 | 21:15
|
17.07.2017 | 21:00
-
- 1 з 807
- ››