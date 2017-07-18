ДТП у Києві: два автомобілі зіткнулися на перехресті. ВІДЕО
ДТП у Києві: два автомобілі зіткнулися на перехресті. ВІДЕО
Перехрестя вулиць Миколи Грінченка та Байкової. Ряди автомобілів стоять в очікуванні. Кермувальники готові будь-якої миті натиснути на газ, щоб рвонути вперед. Погляди прикуті до світлофора. І ось загоряється зелений сигнал. Автівки проїжджають перехрестя. Раптом - пронизливий виск шин і гучний металевий скрежет. Машини їдуть далі, дві з них, практично під прямим кутом, лишаються на перехресті, прямісінько перед пішохідним переходом. Більше дивіться у сюжеті.
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