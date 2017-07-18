70 % українців ладні йти на компроміс заради миру на Донбасі. ВІДЕО
70 % українців ладні йти на компроміс заради миру на Донбасі. ВІДЕО
Бойові дії на Сході України тривають уже четвертий рік. Степове, Щастя, Золоте … Жителі цих та інших сіл та містечок чи не щодня чують страшні звуки обстрілів. І ці території, хай сіра зона, але підконтрольна Україні. Що відбувається вже за кілька кілометрів – лише невтішні здогадки – українські правозахисники туди не мають доступу. Але як і всі українці вірять, що зовсім скоро ситуація зміниться. Соціологи взялися опитувати українців, аби з’ясувати, як вони ставляться до Донбасу та жителів так званих «ЛДНР».
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