Американські журналісти зняли вражаючий фільм про дитячий військово-патріотичний табір у Києві. ВІДЕО

«Бий москаля! Бий москаля! Складайте трупи»! Такі пісні лунають з вуст маленьких дітей. Словам і мелодії їх навчили у військово-патріотичному таборі полку «АЗОВ». Кадри з життя дітей «Магнолія-ТВ» побачила на офіційному каналі відомого американського каналу «NВС news» у YouTube. Колеги із США у документальному фільмі показали, як бійці батальйону «Азов» вчать українських дітей тримати зброю і бути патріотами власної держави… вчать у доволі сумнівний спосіб. Подробиці у сюжеті.

Телеканал ЧП.INFO