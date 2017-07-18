Американські журналісти зняли вражаючий фільм про дитячий військово-патріотичний табір у Києві. ВІДЕО

Американські журналісти зняли вражаючий фільм про дитячий військово-патріотичний табір у Києві. ВІДЕО

21:45 18.07.2017

«Бий москаля! Бий москаля! Складайте трупи»! Такі пісні лунають з вуст маленьких дітей. Словам і мелодії їх навчили у військово-патріотичному таборі полку «АЗОВ». Кадри з життя дітей «Магнолія-ТВ» побачила на офіційному каналі відомого американського каналу «NВС news» у YouTube. Колеги із США у документальному фільмі показали, як бійці батальйону «Азов» вчать українських дітей тримати зброю і бути патріотами власної держави… вчать у доволі сумнівний спосіб. Подробиці у сюжеті. 

Телеканал ЧП.INFO

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
70 % українців ладні йти на компроміс заради миру на Донбасі. ВІДЕО
70 % українців ладні йти на компроміс заради миру на Донбасі. ВІДЕО
18.07.2017 | 21:15
ДТП у Києві: два автомобілі зіткнулися на перехресті. ВІДЕО
ДТП у Києві: два автомобілі зіткнулися на перехресті. ВІДЕО
18.07.2017 | 20:45
На Донбасі СБУ затримала жінок, які «зливали» інформацію терористам. ВІДЕО
На Донбасі СБУ затримала жінок, які «зливали» інформацію терористам. ВІДЕО
18.07.2017 | 20:15
У Чернівцях рейсовий автобус з пасажирами потрапив у серйозну ДТП. ВІДЕО
У Чернівцях рейсовий автобус з пасажирами потрапив у серйозну ДТП. ВІДЕО
18.07.2017 | 19:50
У Києві затримано вбивцю жінки, яка вважалась зниклою безвісти. ВІДЕО
У Києві затримано вбивцю жінки, яка вважалась зниклою безвісти. ВІДЕО
18.07.2017 | 19:00
Одна людина загинула та троє поранені під час ДТП на Буковині. ВІДЕО
Одна людина загинула та троє поранені під час ДТП на Буковині. ВІДЕО
18.07.2017 | 14:00
У Києві батько під час нічної пиятики одним ударом вбив сина. ВІДЕО
У Києві батько під час нічної пиятики одним ударом вбив сина. ВІДЕО
18.07.2017 | 10:22
У Запоріжжі чоловік мало не вбив жінку із травматичного пістолета. ВІДЕО
У Запоріжжі чоловік мало не вбив жінку із травматичного пістолета. ВІДЕО
18.07.2017 | 07:12
Стрілянина у Вінниці: затримали грабіжників ювелірки. ВІДЕО
Стрілянина у Вінниці: затримали грабіжників ювелірки. ВІДЕО
18.07.2017 | 06:45
На виїзді з Києва зіткнулись три вантажівки. ВІДЕО
На виїзді з Києва зіткнулись три вантажівки. ВІДЕО
18.07.2017 | 06:30
Житель Луганщини приєднався до Програми СБУ «На тебе чекають вдома». ВІДЕО
Житель Луганщини приєднався до Програми СБУ «На тебе чекають вдома». ВІДЕО
18.07.2017 | 04:00
СБУ затримала психолога артилерійського підрозділу терористів "ДНР". ВІДЕО
СБУ затримала психолога артилерійського підрозділу терористів "ДНР". ВІДЕО
18.07.2017 | 01:00
Агента спецслужб Росії затримала СБУ у Києві. ВІДЕО
Агента спецслужб Росії затримала СБУ у Києві. ВІДЕО
17.07.2017 | 23:30
Ув’язнених на непідконтрольних територіях заганяють у трудове рабство. ВІДЕО
Ув’язнених на непідконтрольних територіях заганяють у трудове рабство. ВІДЕО
17.07.2017 | 23:15
В Україні патронатні вихователі допомогли вже 100 дітям. ВІДЕО
В Україні патронатні вихователі допомогли вже 100 дітям. ВІДЕО
17.07.2017 | 22:45
У столиці розшукують розбійників, які вчинили вже сьомий напад. ВІДЕО
У столиці розшукують розбійників, які вчинили вже сьомий напад. ВІДЕО
17.07.2017 | 22:15

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Допустимо ли узаконить химическю кастрацию для педофилов?
06.07.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Соціальні мережі, кібератаки та гібридні війни
06.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.