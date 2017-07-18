В столичному метро першокурсник врятував чоловіка від смерті. ВІДЕО
В столичному метро першокурсник врятував чоловіка від смерті. ВІДЕО
Медики, які невдовзі приїхали за викликом, були вражені, наскільки точно і вчасно була надана хлопцем допомога.
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