140 кандидатів не гідні посад у Верховному Суді України. ВІДЕО

Триває відбір кандидатів до Верховного суду України. За всіма етапами конкурсу пильно стежать експерти Громадської ради доброчесності. Кажуть, поки результати невтішні- перемагає зовсім не доброчесність. Фахівцям довелось підготувати 140 негативних висновків щодо кандидатів до Верховного суду. Всі вони, кажуть, порушили закони України.

Телеканал ЧП.INFO