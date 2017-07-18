140 кандидатів не гідні посад у Верховному Суді України. ВІДЕО
140 кандидатів не гідні посад у Верховному Суді України. ВІДЕО
Триває відбір кандидатів до Верховного суду України. За всіма етапами конкурсу пильно стежать експерти Громадської ради доброчесності. Кажуть, поки результати невтішні- перемагає зовсім не доброчесність. Фахівцям довелось підготувати 140 негативних висновків щодо кандидатів до Верховного суду. Всі вони, кажуть, порушили закони України.
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