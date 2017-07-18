На 22 відсотки знизився рівень злочинності в Україні – статистика Авакова. ВІДЕО
На 22 відсотки знизився рівень злочинності в Україні – статистика Авакова. ВІДЕО
Чергова порція позитивних звітів від міністра внутрішніх справ. Цього разу Арсен Аваков проаналізував роботу Національної поліції України за останні пів року. Від початку 2017-го, за даними міністра, знову значно знизився рівень злочинності. На цілих 22 відсотки у порівнянні з 2016 роком.
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