На 22 відсотки знизився рівень злочинності в Україні – статистика Авакова. ВІДЕО

Чергова порція позитивних звітів від міністра внутрішніх справ. Цього разу Арсен Аваков проаналізував роботу Національної поліції України за останні пів року. Від початку 2017-го, за даними міністра, знову значно знизився рівень злочинності. На цілих 22 відсотки у порівнянні з 2016 роком.

Телеканал ЧП.INFO