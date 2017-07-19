У парку Мелітополя маленька дитина зірвалася з атракціону. ВІДЕО
У парку Мелітополя маленька дитина зірвалася з атракціону. ВІДЕО
У Мелітополі Запорізької області маленька дівчинка зірвалася з атракціону. Дитину спочатку відкинуло у бік. Вона вдарилася головою та ногою. Весь цей жах зафільмувала камера мобільного телефону мами постраждалої дівчинки.
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