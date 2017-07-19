У лісі Києва чоловік жорстоко вбив співмешканку. ВІДЕО
У лісі Києва чоловік жорстоко вбив співмешканку. ВІДЕО
У Києві правоохоронці затримали небезпечного злочинця, якого розшукували від початку липня. Він вбив жінку у Пуща-Водицькому лісі, в Оболонському районі столиці. Її тіло випадково знайшов місцевий житель, коли збирав гриби. Вбивцю вдалося розшукати тільки завдяки дзвінку до правоохоронців матері загиблої. Подробиці у сюжеті.
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