У Києві затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка своєї сестри. ВІДЕО

У Києві затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка своєї сестри. ВІДЕО

07:00 19.07.2017

До чергової частини Оболонського управління поліції від місцевої мешканки надійшло повідомлення про те, що під час сварки задушили її чоловіка. За вказаною адресою терміново прибули автопатрулі та слідчо-оперативна група. На місці події правоохоронці виявили чоловіка без ознак життя.

Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть 39-річного потерпілого настала внаслідок удушення.

У квартирі, де сталася трагедія, правоохоронці виявили дружину померлого та її брата, який зізнався у скоєному. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Поліцейські з’ясували, що між подружжям, яке перебувало у алкогольному сп’янінні, розпочалася сварка на побутовому ґрунті. Під час словесного конфлікту чоловік вдарив дружину. Після цього у суперечку втрутився брат жінки і, тримаючи за шию свого зятя, намагався його заспокоїти.

Зі слів затриманого, через декілька секунд він відпустив чоловіка і пішов у сусідню кімнату, будучи переконаним у тому, що родич заснув, тому що був сильно п’яний.

Згодом у кімнату до чоловіка прийшла дружина і помітила, що він не дихає. Про це жінка повідомила у поліцію.

Наразі 49-річний киянин, який раніше проблем із законом не мав, перебуває у ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове слідство триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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