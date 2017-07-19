Запорізька поліція викрила та затримала підпільного зброяра. ВІДЕО

Запорізька поліція викрила та затримала підпільного зброяра. ВІДЕО

09:24 19.07.2017

Запорізький приватний підприємець перетворив власний двоповерховий гараж у цех по виробництву набоїв до нарізної зброї різних калібрів. Згідно чинному законодавству, правопорушника очікує до семи років позбавлення волі.

“Співробітниками Головного управління Національної поліції в Запорізькій області була отримана оперативна інформація про причетність мешканця обласного центру, приватного підприємця, до незаконного обігу зброї. У рамках кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибухівкою) співробітники Слідчого управління, карного розшуку, спецпідрозділу «КОРД» Головного управління Національної поліції в Запорізькій області провели обшук у двоповерховому гаражі, розташованому в Вознесенівському районі Запоріжжя.

Правоохоронці виявили справжній цех по виготовленню набоїв до нарізної зброї.” - розповів очільник запорізької поліції Олег Золотоноша.

З якою метою зловмисник виготовляв такий «специфічний» товар – встановить подальше розслідування.

Наразі вилучено станки для виготовлення боєприпасів, а також вже готові набої різних калібрів. Окрім того, поліцейські виявили та вилучили три пістолети іноземного виробництва та сім одиниць мисливської зброї, яка зберігалася з порушенням норм законодавства, а також значну суму в іноземній валюті.

Вилучене передано для дослідження в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС. Результати експертизи покажуть, до якої саме бойової чи мисливської зброї призначені згадані набої.

Тривають подальші слідчо-оперативні дії. Згідно чинному законодавству, правопорушника очікує до семи років позбавлення волі.

З початку року запорізькими поліцейськими викрито 151 факт незаконного поводження зі зброєю, боєприпасами або вибухівкою.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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