Поліція Одещини перекрила потужний канал нелегальної міграції. ВІДЕО

Поліція Одещини перекрила потужний канал нелегальної міграції. ВІДЕО

21:30 19.07.2017

Поліція затримала організатора незаконного переправлення мігрантів через державний кордон України до країн Європейського Союзу. Крім того, правоохоронці виявили групу іноземців, які перебували на території України з порушенням чинного законодавства.

В ході оперативних заходів працівниками Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, слідчим управлінням, БПОП поліції в Одеській області під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області затримано 47-річного громадянина іншої держави. Чоловік організував і здійснював незаконне переправлення іноземних осіб через державний кордон України до країн Європейського Союзу.  

Крім того, оперативники виявлено групу іноземців, які перебувають на території України з порушенням чинного законодавства.

В ході проведення санкціонованих обшуків вилучено речові докази: кошти, які правопорушник отримав за сприяння незаконної організації та подальшого переправлення через державний кордон, мобільні телефони.

Також під час проведення санкціонованого обшуку в одному з орендованих приміщень фігуранта було виявлено незаконний цех з пошиву  брендового одягу.

"На теперішній час стосовно даного громадянина  відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.332 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі від 7 до 12 років",- сказав начальник Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції в Одеській області Микола Кульчицький.

Слідчі дії тривають. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу відносно  фігуранта. Встановлюються повне коло осіб причетних до кримінального правопорушення та інші обставини по справі.  

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

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