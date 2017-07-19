На Рівненщині через вибух гранати загинуло троє чоловіків. ВІДЕО
На Рівненщині через вибух гранати загинуло троє чоловіків. ВІДЕО
Тихе і спокійне селище Зарічне що на Рівненщині. Кожен знає один одного в обличчя. Однак цієї ночі від шаленого вибуху в одному із приватних будинків здригнулося чимало людей. Сміливі пішли туди, але коли зайшли в будинок одного зі своїх сусідів - жахнулися. Троє чоловіків лежали на підлозі без свідомості.
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