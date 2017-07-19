П’яний полковник Міноборони зчинив стрілянину у Києві. ВІДЕО
П’яний полковник Міноборони зчинив стрілянину у Києві. ВІДЕО
Полковник Міністерства оборони України приїхав на іномарці у двір житлового будинку на вулицю Маршала Тимошенка в Оболонський район Києва. Там з невідомих причин п’яний військовослужбовець почав стріляти з пістолета. Місцеві жителі не на жарт перелякалися - викликали поліцію. Подробиці у сюжеті.
https://www.facebook.com/KyivOperativ/?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=r0p7ALBiUPc&feature=youtu.be
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