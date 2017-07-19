Кіберполіція отримала сучасну техніку для боротьби з хакерськими атаками. ВІДЕО
Кіберполіція отримала сучасну техніку для боротьби з хакерськими атаками. ВІДЕО
У Міністерстві внутрішніх справ сподіваються, що нова сучасна техніка допоможе швидше реагувати на кіберзагрози в Україні. Подробиці у сюжеті.
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