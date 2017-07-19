У столиці 15-річна дівчинка потрапила у сексуальне рабство. ВІДЕО

Приголомшлива інформація від київських патрульних. На фото ви бачите ймовірних злочинців. Дві жінки та чоловік тримали 15-річну дівчинку у сексуальному рабстві. До столиці неповнолітня приїхала із Житомирщини, аби підзаробити влітку. У одній із соцмереж знайшла оголошення – потрібна няня. Приїхала за адресою. Жінки зустріли її і провели до квартири. На цьому все хороше для неповнолітньої закінчилося. До жінок прийшов незнайомий чоловік, і у трьох вони почали бити дівчинку, тягати за волосся, погрожувати. У проміжках між побиттями накачували дівчинку алкоголем, і щовечора возили її до різних чоловіків, як повію. Шість днів вона пробула у сексуальному рабстві. Врятуватися їй вдалося лише завдяки її власній наполегливості. Дівчинка писала невеличкі записки про допомогу і за нагоди кидала їх через вікно. Одна з таких записок і впала під ноги перехожому. Зацікавившись, той підняв і прочитав її. Опісля викликав патрульних. Поліцейським вдалося визволити дівчинку та затримати ймовірних злочинців.

Телеканал ЧП.INFO