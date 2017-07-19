Начальницю управління освіти однієї з міськрад Прикарпаття спіймали на хабарі. ВІДЕО

Очільниця управління освіти Калуської міської ради, що на Івано-Франківщині уклала договір оренди нерухомості з підприємцем. Та приміщення належить навчальному закладу. Давати його комусь в оренду жінка не мала права та й повноважень теж. Але за гроші, точніше за хабар жінка зробила виняток. Про це дізнались у поліції.

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