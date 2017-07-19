Князєв обіцяє підготувати спеціальних поліцейських для роботи з дітьми. ВІДЕО
Князєв обіцяє підготувати спеціальних поліцейських для роботи з дітьми. ВІДЕО
Сергій Князев підписав наказ про створення Управління ювенальної превенції - на меті - підготувати спеціальних поліцейських для роботи з дітьми. У поліції кажуть: діти повинні відчути, що вони мають кому довірити свої проблеми, що вони у безпеці. Тож якщо дитина загубилася чи знайшла вибуховий пристрій, вона буде знати, до кого звертатися. Більше того, планується, що ці поліцейські працюватимуть у кожному місті та селі.
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