Князєв обіцяє підготувати спеціальних поліцейських для роботи з дітьми. ВІДЕО

Сергій Князев підписав наказ про створення Управління ювенальної превенції - на меті - підготувати спеціальних поліцейських для роботи з дітьми. У поліції кажуть: діти повинні відчути, що вони мають кому довірити свої проблеми, що вони у безпеці. Тож якщо дитина загубилася чи знайшла вибуховий пристрій, вона буде знати, до кого звертатися. Більше того, планується, що ці поліцейські працюватимуть у кожному місті та селі.

Телеканал ЧП.INFO