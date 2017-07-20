У Запоріжжі за один день пограбували п’ятьох жінок. ВІДЕО

Серія злочинів сколихнула Запоріжжя. Тут за один день зловмисникам вдалося пограбувати одразу 5-ох жінок. Спеціалізувалися розбійники на золотих прикрасах. Вони налагодили цілу схему – один вистежував жертву і зривав із неї дорогоцінні ланцюжки, інший – підстраховував його, а третій чекав їх у машині. Більше подробиць у сюжеті.

Крім того, дивіться в огляді:

У столиці іноземці грабували людей, пригощаючи їх випивкою.

Сімейна сварка у столиці закінчилася вбивством.

Чоловік впав з мосту метро у Києві.

Телеканал ЧП.INFO