У Запоріжжі за один день пограбували п’ятьох жінок. ВІДЕО
У Запоріжжі за один день пограбували п’ятьох жінок. ВІДЕО
Серія злочинів сколихнула Запоріжжя. Тут за один день зловмисникам вдалося пограбувати одразу 5-ох жінок. Спеціалізувалися розбійники на золотих прикрасах. Вони налагодили цілу схему – один вистежував жертву і зривав із неї дорогоцінні ланцюжки, інший – підстраховував його, а третій чекав їх у машині. Більше подробиць у сюжеті.
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