У столиці іноземці грабували людей, пригощаючи їх снодійною випивкою. ВІДЕО

Пригоститися дармовою випивкою, а на ранок прокинутися на вулиці без грошей та цінних речей. Такий сценарій зловмисники у столиці прокручували із своїми жертвами неодноразово. Двоє іноземців заходили до різних розважальних закладів, обирали підходящого небідного чоловіка і пропонували випити йому за їх рахунок. Щоб така пропозиція не викликала підозр, зловмисники прикидалися, ніби в одного із них день народження, тому, мовляв, він такий щедрий. Коли ж їхній новий знайомий відволікався, вони підсипали йому у спиртне сильнодіючий медичний препарат. Детальніше у сюжеті.

Телеканал ЧП.INFO