У Києві батько безжально вбив сина. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

У Києві батько вбив сина. Причина – квартирне питання. Родина вечері сиділа випивала, вкотре посварилася, батько схопив ніж, кілька разів вдарив сина, зібрав речі і пішов. Коли повернувся – син був мертвим.

Телеканал ЧП.INFO