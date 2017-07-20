У Києві батько безжально вбив сина. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Києві батько безжально вбив сина. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Києві батько вбив сина. Причина – квартирне питання. Родина вечері сиділа випивала, вкотре посварилася, батько схопив ніж, кілька разів вдарив сина, зібрав речі і пішов. Коли повернувся – син був мертвим.
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