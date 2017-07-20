У Києві чоловік впав з мосту метро і дивом врятувався. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Києві чоловік впав з мосту метро і дивом врятувався. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Про це повідомив один із глядачів телеканалу. За його словами все сталося близько 7-ої години вечора.
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