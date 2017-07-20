На Полтавщині на хабарі за незаконну вирубку лісу погорів депутат. ВІДЕО

Місцевий депутат намагався провести вантажівку вщент заповнену сосною з лісу. Це була незаконна вирубка. Поліцейські дізнались про крадіжку і вилучили машину з деревиною. А вже скоро чоловік захотів повернути вкрадене, ба більше організувати собі безперешкодне перевезення деревини. За що поплатився.

Телеканал ЧП.INFO