На Полтавщині на хабарі за незаконну вирубку лісу погорів депутат. ВІДЕО
На Полтавщині на хабарі за незаконну вирубку лісу погорів депутат. ВІДЕО
Місцевий депутат намагався провести вантажівку вщент заповнену сосною з лісу. Це була незаконна вирубка. Поліцейські дізнались про крадіжку і вилучили машину з деревиною. А вже скоро чоловік захотів повернути вкрадене, ба більше організувати собі безперешкодне перевезення деревини. За що поплатився.
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