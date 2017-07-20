У Києві чоловіка застрелили з автоматичної зброї, - версія поліції. ВІДЕО

Подія сталася вчора близько 22:30 у Деснянському районі столиці по вулиці Гната Хоткевича. Наразі відпрацьовуються всі версії та мотиви цього тяжкого злочину, а також триває комплекс заходів, спрямованих на затримання зловмисників.

Правоохоронці отримали повідомлення, що біля торгівельного центру на автостоянці чути постріли і є вбитий чоловік. На місце пригоди негайно прибула слідчо-оперативна група районного та Головного управлінь поліції.

Оглянувши територію, правоохоронці вилучили звідти гільзи калібру 5,45мм, автоматичну зброю системи "Калашникова", пристрій невстановленої марки для відстрілу гумових куль та інші речові докази.

Поліція опитала свідків, очевидців, відібрала у них пояснення та покази.

"Встановлено, що потерпілий - це уродженець Російської Федерації, 1964 року народження. Попередньо відомо, що підозрюваних було двоє. Після вбивства вони втекли з місця на автомобілі," - розповів начальник Головного управління Національної поліції у м. Києві Андрій Крищенко.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань Деснянського управління поліції. Розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

