У Дніпрі троє рятувальників постраждали під час ліквідації пожежі. ВІДЕО

19 липня об 11:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на відкритому майданчику території пункту прийому чорного металобрухту, за адресою: місто Дніпро, проспект Богдана Хмельницького.

За повідомленням до місця пожежі направлено чергові відділення 2 та 19 державних пожежно-рятувальної частин.

Під час гасіння пожежі на відкритій території стався вибух старого кисневого балону, який знаходився під купою сміття, засипаного металобрухтом. Внаслідок події постраждало 3 працівників ДСНС, яких направлено на обстеження до медичних закладів:

- старшого пожежного, 1989 р.н., який отримав термічний опік обох очей, множинні сторонні тіла обох очей, термічний опік обличчя – наразі знаходиться на стаціонарному лікуванні, стан здоров’я задовільний, динаміка позитивна;

- командира відділення, 1984 р.н., який отримав забиття правого колінного суглобу, баротравму – знаходиться на стаціонарному лікуванні;

- пожежного-рятувальника, 1989 р.н., в шоковому стані, якому надана психологічна допомога – після обстеження пошкоджень не виявлено, може приступити до виконання службових обов’язків.

Дії з гасіння пожежі завершили рятувальники 2 державної пожежно-рятувальної частини, які винесли з території близько 20 балонів з ацетиленом.

О 14:52 пожежу, площею 80 кв. метрів, ліквідовано. Вогонь знищив сміття, старі гумові шини та пошкодив 4 вікна будівлі (від ударної хвилі).

До ліквідації пожежі залучено 13 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Обставини події з’ясовують правоохоронці.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області