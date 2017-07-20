У Києві поліцейські за годину затримали підозрюваного у вбивстві. ВІДЕО
У Києві поліцейські за годину затримали підозрюваного у вбивстві. ВІДЕО
Тіло загиблого знайшли в будівлі для розміщення сміттєвого контейнеру. На пошук та затримання зловмисника правоохоронцям знадобилося менше години.
До чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення від лікаря, що біля смітника у провулку Артилерійському виявлено труп чоловіка віком близько 45-55 років із ножовим пораненням грудної клітки.
На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала подію належним чином.
Працівники відділу кримінальної поліції впродовж години виявили та затримали раніше судимого 53-річного киянина, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні даного злочину.
Затриманий розповів, що напередодні він із товаришем розпивав алкогольні напої. У них виник конфлікт через зникнення телефону. У результаті він ножем вдарив в груди товариша і пішов.
У вчиненому злочині киянин зізнається. Вилучений складний ніж зі слідами бурого кольору направлено на експертизу.
Чоловіку оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає покарання до 15-ти років позбавлення волі.
За матеріалами ВК ГУНП у Києві
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