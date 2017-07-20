Росіянина Асіфа Мамедова розстріляли із автомата у Києві. ВІДЕО
Росіянина Асіфа Мамедова розстріляли із автомата у Києві. ВІДЕО
Резонансний злочин сколихнув столицю. У Києві чоловіка розстріляли із автомата. Від отриманих кульових поранень він помер на місці. Це сталося ввечері на паркувальному майданчику одного із торговельно-розважальних центрів неподалік станції метро Чернігівська. З боку місцевого кінотеатру виходило багато людей, однак вони не встигли навіть нічого зрозуміти. Детальніше у сюжеті.
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