З’явилися подробиці вбивства таксиста у Харкові. ВІДЕО
З’явилися подробиці вбивства таксиста у Харкові. ВІДЕО
Ранок у Харкові розпочався з трагічної новини. Близько восьмої години на проспекті Героїв Сталінграду вбили таксиста. Тіло чоловіка знайшли у його робочому автомобілі. Загиблому було 47 років, родом він з Харкова. Відомо, що останнім часом працював у місцевій службі таксі. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство». Усі подробиці ще з’ясовують.
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