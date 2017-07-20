З’явилися подробиці вбивства таксиста у Харкові. ВІДЕО

Ранок у Харкові розпочався з трагічної новини. Близько восьмої години на проспекті Героїв Сталінграду вбили таксиста. Тіло чоловіка знайшли у його робочому автомобілі. Загиблому було 47 років, родом він з Харкова. Відомо, що останнім часом працював у місцевій службі таксі. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство». Усі подробиці ще з’ясовують.

Телеканал ЧП.INFO