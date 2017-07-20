ДТП у Києві - водій Ягуара збив двох людей і втік. ВІДЕО
ДТП у Києві - водій Ягуара збив двох людей і втік. ВІДЕО
У Києві, серед ночі, на проспекті Науки легковик Ягуар збив двох людей. Водій навіть на секунду не зупинився. Втік з місця пригоди. Та відшукати його допомогли небайдужі люди. Вони наздогнали Ягуар та затримали втікача. Він начебто був нетверезий. У нього знайшли дозвіл на зброю та начебто посвідчення працівника поліції. Більше деталей у сюжеті.
|
20.07.2017 | 21:45
|
20.07.2017 | 21:15
|
20.07.2017 | 20:45
|
20.07.2017 | 20:15
|
20.07.2017 | 19:45
|
20.07.2017 | 13:40
|
20.07.2017 | 11:25
|
20.07.2017 | 11:00
|
20.07.2017 | 07:40
|
20.07.2017 | 07:20
|
20.07.2017 | 07:00
|
20.07.2017 | 06:45
|
20.07.2017 | 06:30
|
19.07.2017 | 23:15
|
19.07.2017 | 22:45
|
19.07.2017 | 22:15
-
- 1 з 809
- ››