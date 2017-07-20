ДТП у Києві - водій Ягуара збив двох людей і втік. ВІДЕО

У Києві, серед ночі, на проспекті Науки легковик Ягуар збив двох людей. Водій навіть на секунду не зупинився. Втік з місця пригоди. Та відшукати його допомогли небайдужі люди. Вони наздогнали Ягуар та затримали втікача. Він начебто був нетверезий. У нього знайшли дозвіл на зброю та начебто посвідчення працівника поліції. Більше деталей у сюжеті.

Телеканал ЧП.INFO