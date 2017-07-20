Небезпечне селфі: у Тернополі дитину ледь не вбило струмом. ВІДЕО
Небезпечне селфі: у Тернополі дитину ледь не вбило струмом. ВІДЕО
Залізничний вокзал Тернополя зараз під пильним наглядом поліцейських. Вони обстежують колії та вагон, де 15-річний хлопець робив селфі. 27 тисяч вольт пройшло через тіло школяра, коли він намагався сфотографуватися на вагоні. Юнак заліз на нього та занадто близько опинився біля високовольтної лінії – його вдарило струмом. Подробиці у сюжеті.
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