На Одещині вщент згоріли легковик та автобус. ВІДЕО
На Одещині вщент згоріли легковик та автобус. ВІДЕО
За збігом обставин з різницею всього в півгодини в різних місцях неподалік Одеси вщент згоріли легковик та автобус. Пожежу на відео відзняли очевидці.
А також у огляді надзвичайних подій:
- Київські поліцейські розкрили загадкове вбивство іноземця;
- В столиці неадекватний водій ледь не спровокував ДТП.
|
20.07.2017 | 21:45
|
20.07.2017 | 21:15
|
20.07.2017 | 20:45
|
20.07.2017 | 20:15
|
20.07.2017 | 19:45
|
20.07.2017 | 13:40
|
20.07.2017 | 11:25
|
20.07.2017 | 11:00
|
20.07.2017 | 07:40
|
20.07.2017 | 07:20
|
20.07.2017 | 07:00
|
20.07.2017 | 06:45
|
20.07.2017 | 06:30
|
19.07.2017 | 23:15
|
19.07.2017 | 22:45
|
19.07.2017 | 22:15
-
- 1 з 809
- ››