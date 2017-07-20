На Одещині вщент згоріли легковик та автобус. ВІДЕО

За збігом обставин з різницею всього в півгодини в різних місцях неподалік Одеси вщент згоріли легковик та автобус. Пожежу на відео відзняли очевидці.

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Телеканал ЧП.INFO