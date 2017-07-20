На Одещині вщент згоріли легковик та автобус. ВІДЕО

На Одещині вщент згоріли легковик та автобус. ВІДЕО

22:15 20.07.2017

За збігом обставин з різницею всього в півгодини в різних місцях неподалік Одеси вщент згоріли легковик та автобус. Пожежу на відео відзняли очевидці.

А також у огляді надзвичайних подій:

-   Київські поліцейські розкрили загадкове вбивство іноземця;

-   В столиці неадекватний водій ледь не спровокував ДТП.

Телеканал ЧП.INFO

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Небезпечне селфі: у Тернополі дитину ледь не вбило струмом. ВІДЕО
Небезпечне селфі: у Тернополі дитину ледь не вбило струмом. ВІДЕО
20.07.2017 | 21:45
ДТП у Києві - водій Ягуара збив двох людей і втік. ВІДЕО
ДТП у Києві - водій Ягуара збив двох людей і втік. ВІДЕО
20.07.2017 | 21:15
З’явилися подробиці вбивства таксиста у Харкові. ВІДЕО
З’явилися подробиці вбивства таксиста у Харкові. ВІДЕО
20.07.2017 | 20:45
Минув рік з дня загибелі Павла Шеремета. Вбивця досі на волі. ВІДЕО
Минув рік з дня загибелі Павла Шеремета. Вбивця досі на волі. ВІДЕО
20.07.2017 | 20:15
Росіянина Асіфа Мамедова розстріляли із автомата у Києві. ВІДЕО
Росіянина Асіфа Мамедова розстріляли із автомата у Києві. ВІДЕО
20.07.2017 | 19:45
У Києві поліцейські за годину затримали підозрюваного у вбивстві. ВІДЕО
У Києві поліцейські за годину затримали підозрюваного у вбивстві. ВІДЕО
20.07.2017 | 13:40
У Дніпрі троє рятувальників постраждали під час ліквідації пожежі. ВІДЕО
У Дніпрі троє рятувальників постраждали під час ліквідації пожежі. ВІДЕО
20.07.2017 | 11:25
У Києві чоловіка застрелили з автоматичної зброї, - версія поліції. ВІДЕО
У Києві чоловіка застрелили з автоматичної зброї, - версія поліції. ВІДЕО
20.07.2017 | 11:00
У Запоріжжі за один день пограбували п’ятьох жінок. ВІДЕО
20.07.2017 | 07:40
У столиці іноземці грабували людей, пригощаючи їх снодійною випивкою. ВІДЕО
20.07.2017 | 07:20
У Києві чоловік впав з мосту метро і дивом врятувався. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
20.07.2017 | 07:00
На Полтавщині на хабарі за незаконну вирубку лісу погорів депутат. ВІДЕО
20.07.2017 | 06:45
У Києві батько безжально вбив сина. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
20.07.2017 | 06:30
Князєв обіцяє підготувати спеціальних поліцейських для роботи з дітьми. ВІДЕО
Князєв обіцяє підготувати спеціальних поліцейських для роботи з дітьми. ВІДЕО
19.07.2017 | 23:15
Начальницю управління освіти однієї з міськрад Прикарпаття спіймали на хабарі. ВІДЕО
Начальницю управління освіти однієї з міськрад Прикарпаття спіймали на хабарі. ВІДЕО
19.07.2017 | 22:45
У столиці 15-річна дівчинка потрапила у сексуальне рабство. ВІДЕО
У столиці 15-річна дівчинка потрапила у сексуальне рабство. ВІДЕО
19.07.2017 | 22:15

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Допустимо ли узаконить химическю кастрацию для педофилов?
06.07.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Соціальні мережі, кібератаки та гібридні війни
06.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.