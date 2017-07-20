У Миколаєві покарали водія маршрутки, який побив журналіста. ВІДЕО

У Миколаєві покарали водія маршрутки, який побив журналіста. ВІДЕО

22:45 20.07.2017

Водій маршрутки силою намагався відібрати у журналіста камеру та посвідчення. Все через те, що він зняв кадри, як кермувальники порушували правила дорожнього руху. Завершилося тим, що медійник від водія маршрутки отримав стусанів. Буквально за кілька днів у «YouTube» та «Facebook» ця історія набула неймовірного резонансу. Інформація дійшла до самого Голови Миколаївської обласної адміністрації. Він скликав спеціальну нараду. 

І не лише це… Також в «Огляді соціальних мереж»:

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