У Миколаєві покарали водія маршрутки, який побив журналіста. ВІДЕО

Водій маршрутки силою намагався відібрати у журналіста камеру та посвідчення. Все через те, що він зняв кадри, як кермувальники порушували правила дорожнього руху. Завершилося тим, що медійник від водія маршрутки отримав стусанів. Буквально за кілька днів у «YouTube» та «Facebook» ця історія набула неймовірного резонансу. Інформація дійшла до самого Голови Миколаївської обласної адміністрації. Він скликав спеціальну нараду.

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Телеканал ЧП.INFO