Вибори омбудсмана знову під загрозою. ВІДЕО
Вибори омбудсмана знову під загрозою. ВІДЕО
Вибори омбудсмана знову під загрозою. І все через те, що на підпис Президенту подали невідредагований текст законопроекту «Про Конституційний суд», згідно якого голосування за омбудсмана має бути відкритим. А це суперечить всім принципам виборів Уповноваженого з прав людини, кажуть правозахисники.
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