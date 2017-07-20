Вибори омбудсмана знову під загрозою. ВІДЕО

Вибори омбудсмана знову під загрозою. І все через те, що на підпис Президенту подали невідредагований текст законопроекту «Про Конституційний суд», згідно якого голосування за омбудсмана має бути відкритим. А це суперечить всім принципам виборів Уповноваженого з прав людини, кажуть правозахисники.

Телеканал ЧП.INFO