Сімейна сварка у столиці закінчилася вбивством. ВІДЕО
Сімейна сварка у столиці закінчилася вбивством. ВІДЕО
Вдома зібралися жінка, її брат та чоловік. І, звісно ж, не обійшлося без оковитої. Після чергової чарки чоловік почав сваритися із дружиною. На криках і образах не зупинився – декілька разів вдарив жінку. Брат не стерпів такого ставлення до сестри і вирішив втрутитися. Більше дивіться у сюжеті.
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