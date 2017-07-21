Сімейна сварка у столиці закінчилася вбивством. ВІДЕО

Вдома зібралися жінка, її брат та чоловік. І, звісно ж, не обійшлося без оковитої. Після чергової чарки чоловік почав сваритися із дружиною. На криках і образах не зупинився – декілька разів вдарив жінку. Брат не стерпів такого ставлення до сестри і вирішив втрутитися. Більше дивіться у сюжеті.

Телеканал ЧП.INFO